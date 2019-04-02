В НАСА заверили в намерении сохранить партнерство с Россией

Глава НАСА Джеймс Бранденстайн заявил, что программа доставки астронавтов на американских кораблях на МКС не нацелена на то, чтобы заменить сотрудничество с Россией.

«Да, в этом году, как мы ожидаем, две коммерческие компании осуществят проект, который позволит нам доставлять астронавтов к МКС с американский территории. Цель здесь, однако, не заключается в том, чтобы заменить таким образом наше партнерство с Россией», - сказал Бранденстайн, передает ТАСС.

В марте глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что США предложили России обмениваться посадочными местами в новых американских пилотируемых кораблях и российских «Союзах».