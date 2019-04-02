В ООН рассказали об 1,1 млн страдающих от нехватки еды в Донбассе

В прошлом году в Донбассе около 1,1 млн человек страдали от «острой нехватки продовольствия», говорится в подготовленном Европейским Союзом, Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН (ФАО) и Всемирной продовольственной программой ООН (ВПП) докладе.

Согласно оценке экспертов, в зимний период нехватка продовольствия на территориях Донбасса в пределах 5 км от линии соприкосновения увеличилась до 18,7% по сравнению с летними месяцами, пишет «Страна».

59% семей на этих территориях живут при минимальном уровне продовольственной безопасности и с постоянным риском ее потери при обострении конфликта, экономических потрясений или сокращения гуманитарной помощи, а также иных кризисов. При этом около 1,7% процентов населения страдают от сильной нехватки продовольствия.

По данным докладчиков, линию соприкосновения в прошлом году пересекали 1,1 млн человек, что на 15% больше, чем в 2017 году. Ее приходилось пересекать, чтобы попасть на рынки, в больницы, к родственникам или в места для получения соцуслуг.

Свыше 50% этих людей являются пенсионерами старше 60 лет. Им приходится пересекать линию, чтобы получить пенсию на территории, которая подконтрольна украинскому правительству.

«Они часто ждали в длинных очередях по несколько часов на КПП, иногда оставались на ночь, в нестабильной обстановке с угрозой попасть под обстрел», – говорится в докладе.

Эксперты не считают, что в 2019 году ситуация может существенно измениться. В докладе отмечается уровень безработицы, который с 2013 по 2018 годы вырос в три раза в Луганске и в два раза в Донецке. Средний доход местных жителей не позволяет им покрыть основные расходы на жизнь.

ФАО обратила внимание, что понятия «острый голод» и «острая нехватка продовольствия» подразумевают ситуацию, в которой из-за отсутствия необходимого количества продуктов под угрозу поставлена жизнь человека.