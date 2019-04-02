Кузнецова призвала изменить воспитательные программы с учетом особенностей аутистов

Воспитательные программы в образовательных учреждениях нужно изменить, учитывая особенности детей-аутистов, заявила уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова на пресс-конференции, посвященной системе непрерывного межведомственного сопровождения аутистов в России.

Кузнецова отметила, что процесс обучения подразумевает еще и воспитание. И мониторинг, проведенный вместе с Рособрнадзором, показал, что в воспитательных программах образовательных организаций нет прописанного инклюзивного подхода, передает РИА «Новости».

«Возможно, я обращаюсь сегодня к министерству просвещения, тоже хочется предложить этот формат, возможно, отработать на пилотных регионах. Внести план мероприятий, изменить воспитательные программы, расширить компонент инклюзии, особенно, в тех образовательных организациях, где сегодня уже есть ресурсные классы... не обязательно, как сегодня, мы говорим о детях с аутизмом, это могут быть совершенно разные истории, дети с различными особенностями развития. Необходимо прописать этот план мероприятий, который школа возьмет на вооружение», – заявила Кузнецова.

По ее словам, для этого необходимо привлечь специалистов и определенные организационные подходы. Однако, выразила уверенность омбудсмен, «со всем этим можно справиться».

«И, начиная с пилотных регионов, наконец-то полноценным образом реализовать формат инклюзивного образования наших детей», – заключила она.

Второго апреля ежегодно отмечается Всемирный день распространения информации о проблеме аутизма (World Autism Awareness Day), установленный резолюцией ГА ООН от 18 декабря 2007 года.

Ранее режиссер, сценарист, президент благотворительного фонда «Выход» Авдотья Смирнова объяснила резкий рост заболеваемости аутизмом в России.