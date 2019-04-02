Ингушетия занялась созданием безопасной инфраструктуры обращения с отходами

Представители правительства, минприроды, минстроя, комэнергосвязи и управления Росприроднадзора по Ингушетии обсудили переход субъектов Северо-Кавказского федерального округа к новой системе регулирования в области обращения с твердыми коммунальными отходами.

Видеоконференцию на эту тему провел глава Федерального агентства по недропользованию – заместитель министра природных ресурсов и экологии России Евгений Киселев. На конференции было отмечено, что Ингушетия вместе с остальными регионами перешла на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами с 1 января 2019 года. При этом Минприроды России называет регион лидером в области эффективной территориальной политики реформирования системы ТКО, сообщается на сайте минприроды республики.

В рамках перехода на новую систему регулирования в этой сфере подготовлена и введена в действие вся необходимая нормативно-правовая база. Также отобран по результатам конкурса региональный оператор в области обращения с твердыми коммунальными отходами – им стало ООО «Экосистема». Заключено соглашение об организации деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами с региональным оператором.

Кроме того, в Ингушетии установлен предельный единый тариф на услугу регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами на 2019 год – 458,42 руб. за 1 куб. метр (без НДС). До введения новой системы стоимость услуг по сбору и транспортировке отходов составляла 350-400 рублей от домовладения в месяц.

С учетом нового тарифа предельная стоимость не должна превышать: на жителя индивидуального жилого строения (ИЖС) – 115 рублей; на жителя многоквартирного дома (МКД) – 83 рубля. Фактически, устанавливаемая региональным оператором стоимость существенно ниже предельного тарифа и составляет: для жителя ИЖС – 80 рублей; жителя МКД – 70 рублей.

«В республике ведется работа по созданию безопасной инфраструктуры обращения с отходами, в том числе за счет внебюджетных источников. Реализуется инвестиционный проект по созданию полного комплекса по сбору, переработке, утилизации и размещению твердых коммунальных отходов, в том числе строительство объектов обработки и размещения отходов, обновление автопарка осуществляющего транспортировку отходов», – сообщается на сайте министерства.

Также в рамках реализации майских указов президента России до конца 2022 года будут ликвидированы все свалки в границах городов, выявленные на 1 января 2018 года, а в 2019 году планируется создание мусоросортировочного комплекса и двух комплексов по переработке отходов.

«Планируем построить в регионе два дополнительных мусоросортировочных комплекса мощностью по 100 тыс. тонн в год, а также комплексы по переработке всех запрещенных к захоронению отходов», – говорится в сообщении.

Все это, подчеркивает министерство природных ресурсов и экологии Ингушетии, позволит «качественно улучшить экологическое состояние региона, создать необходимую инфраструктуру для безопасного обращения с отходами и повысить экологическую культуру населения».

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о пользе новой схемы работы с отходами в России.