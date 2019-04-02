ВТО рассказала о потерях мировой экономики из-за жесткого Brexit

Выход Великобритании из Евросоюза без соглашения и введенные Китаем пошлины на импорт автомобилей из США являются главными угрозами для роста мировой экономики, заявил в Женеве во время презентации прогноза Всемирной торговой организации (ВТО) ее главный экономист Роберт Купман.

«Думаю, довольно очевидно, что любые пошлины на автомобили вполне вероятно куда больше навредят глобальной экономике, чем видимые последствия конфликта между США и Китаем», – считает Купман.

Он добавил что жесткий вариант выхода Великобритании из ЕС может привести к воплощение в жизнь худших прогнозов ВТО по росту мировой экономики в 2019 году, передает ТАСС.

По прогнозам организации, мировая торговля замедлит темпы роста в 2019 году до 2,6% (по итогам 2018 года они составили 3%). Однако «если торговые противоречия продолжат усиливаться», то в текущем году падение может оказаться еще выше прогнозируемого.

«Торговля не может играть в полной мере свою роль в поддержании роста, если мы видим столь высокую степень неопределенности», – сказал генеральный директор ВТО Роберту Азеведу.

Он также призвал «урегулировать напряженность и сосредоточить внимание на поиске позитивного пути для глобальной торговли, отвечающего реальным проблемам сегодняшней экономики». Азеведу считает, что особое внимание необходимо уделить технологической революции и созданию рабочих мест, а «жизненно важной» задачей является «усиление и сохранение торговой системы».

Для Великобритании выход из ЕС без предварительного соглашения будет самым неблагоприятным вариантом. Согласно утечкам из секретного правительственного доклада в январе 2018 года, при жестком Brexit британскую экономику ждет неизбежное снижение роста в ближайшие 15 лет на 5%.

Ранее глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что в терпение Евросоюза в подобной ситуации заканчивается. А британские депутаты отвергли альтернативные варианты сделки с ЕС по Brexit.

В декабре 2018 года Китай заявил о намерении временно не применять дополнительные пошлины на импорт американских автомобилей и автокомпонентов. Это решение касалось тарифов в размере 25% на 116 позиций и 5% на 67 позиций товарной номенклатуры. Период заморозки повышенных пошлин на автомобили должен был длиться с 1 января по 31 марта 2019 года, однако КНР продлил отмену повышенных пошлин на неопределенный срок, начиная с 1 апреля.