Запашный посоветовал блогеру вымыть рот после резких высказываний о Началовой

Друг певицы Юлии Началовой артист Эдгард Запашный посоветовал раскритиковавшей исполнительницу блогеру Лене Миро «вымыть рот с мылом», пишут СМИ.

Миро в своем блоге подвергла критике тех, кто восхищается талантом Началовой после ее трагической смерти, по ее мнению, артистка не вела себя как «ангел», передает «Федеральное агентство новостей».

Блогер рассказала, что однажды певицу остановили автоинспекторы, и она отказалась от медицинского освидетельствования, по мнению Миро, это свидетельствует о том, что девушка была пьяна.

Кроме того, блогер отметила, что экс-супруг Началовой футболист Евгений Алдонин подарил ей квартиру. После развода пара договорилась, что жилплощадь будет принадлежать их общей дочери, а певица будет там жить, но Началова якобы переписала часть квартиры на своего следующего супруга.

«Несмотря на договоренность с Алдониным, светлый человечек Началова переписывает половину квартиры на третьего мужа. За деньги ли (как считает сам третий муж) или по любви (как считает второй муж), Юля лишает свою дочь жилплощади... Это делает не мачеха, не чужая тетка, а мать!» – приводит цитату из высказываний блогера агентство.

Близкий друг певицы Артист Эдгард Запашный сильно возмутился этим словам Лены Миро.

Он отметил, что блогеру нужно тщательнее подбирать выражения.

«Я не знаю, как выглядит Лена Миро. Ей надо рот с мылом вымыть, и все. Я ей рекомендую, чтобы она рот с мылом вымыла», – сказал Запашный.

Юлия Началова скончалась 16 марта на 39-м году жизни от остановки сердца. После этого некоторые СМИ обвинили в причастности к болезни и смерти певицы бывшего мужа, в итоге мужчине пришлось обратиться за юридической помощью.