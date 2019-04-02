Фонд памяти группы Дятлова попросит СК возобновить дело о гибели туристов

Общественный фонд памяти группы Игоря Дятлова обратится в Следственный комитет России с просьбой возобновить следственные действия по делу о гибели девяти туристов в 1959 году в районе горы Отортен в Свердловской области, рассказал руководитель фонда Юрий Кунцевич.

«Да, мы планируем подать просьбу в Следственный комитет о возбуждении уголовного дела. Я думаю, тянуть мы с этим не будем, у нас не остается другого варианта, как обратиться в СК. Я думаю, в апреле уже заявление напишем», – передает слова Кунцевича ТАСС.

Руководитель фонда сообщил, что уже неоднократно обращался с просьбой о повторном возбуждении уголовного дела, всякий раз получая отказ. Сейчас заявление будет написано адвокатом на основании доверенности родственников, так как только они могут получить информацию, пояснил Кунцевич.

СК России сообщал, что основанием для прекращения уголовного дела в 1959 году по факту гибели туристов стало отсутствие криминального следа в качестве версии произошедшего. Ранее Генеральная прокуратура заявила о намерении установить истинную причину гибели туристической группы Дятлова.

В начале марта СК представил ранее публиковавшиеся материалы, согласно которым группа Дятлова погибла из-за экстремальных условий, в которых оказались туристы. Согласно документам, в появлении мистических версий произошедшего виновата халатность следователей.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему о трагедии, произошедшей с группой Дятлова, не могут забыть спустя 60 лет.