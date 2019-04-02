В МЧС назвали причину хлопка в НИИ в Пушкино

Причиной хлопка во Всероссийском научно-исследовательском институте (ВНИИ) сельскохозяйственной микробиологии в Пушкине оказалась бутылка, треснувшая от перепада температур, сообщили в ГУ МЧС по Санкт-Петербургу.

«Около двух часов дня пожарно-спасательные подразделения выезжали по сообщению о хлопке на территории ВНИИ сельскохозяйственной микробиологии в Пушкине. Спасатели выяснили, что в руках у (девушки) от перепада температуры треснула бутылка с горячей жидкостью, которую она положила под струю холодной воды», – передает слова представителя МЧС ТАСС.

Девушку направили в больницу. Она доставлена в НИИ скорой помощи им. Джанелидзе с раной на шее в удовлетворительном состоянии.

В НИИ также подтвердили причину хлопка, отметив, что девушке сразу оказали первую помощь.

Ранее в СМИ появились сообщения о якобы взрыве в колледже в городе Пушкин под Петербургом, однако сведения были опровергнуты ГУ МЧС по Санкт-Петербургу.

Информация прошла на фоне взрыва в здании Военно-космической академии имени Можайского в Санкт-Петербурге, где пять человек пострадали, перенося советскую мину.