Эксперт оценил наказание для напавших на полицейских на митинге в Магасе

Психиатр-криминалист, создатель и руководитель Центра правовой и психологической помощи в экстремальных ситуациях Михаил Виноградов в комментарии газете ВЗГЛЯД назвал абсолютно правильной практику наказания протестующих за нападения на полицейских, как это было сделано в Магасе.

«То, что мы видим сегодня в Ингушетии, довольно частое явление, когда люди, заинтересованные в каких-то антигосударственных, антиобщественных действиях, сначала изображают из себя сторонников правопорядка. Подчеркиваю слово «изображают», потому как в душе у них уже план созрел. Они выходят на демонстрации, на митинги, а потом уже эти митинги превращаются в беспорядки, объявляются бессрочными. Те, кто организуют такие протесты, своими провокациями прямо подталкивают как население, так и правоохранителей к нарушениям прав и свобод человека», – заявил он.

По словам Виноградова, официальные структуры действуют в рамках закона, «деликатно и осторожно», пытаясь «не вызвать никаких ненужных действий в свой адрес».

«Они жертвуют своими сотрудниками, их здоровьем и благополучием, чтобы не вызвать в свой адрес никаких нареканий со стороны митингующих. Иначе это превратится в настоящую бойню. При этом со стороны активистов обстановка специально накаляется, они специально провоцируют силовиков. Им надо, чтобы массы увидели, насколько правительственные структуры не дают людям жить», – сказал Виноградов.

Эксперт заметил, что ситуацию сознательно в информационном поле разворачивают таким образом, «чтобы выставить власть в невыгодном свете».

«И тут дело даже не в Кавказе, это повсеместно. Когда люди желающие, но не имеющие власти, пытаются ее получить, противопоставляют себя официальным органам. Но до тех пор, пока нет столкновений, им нечего сказать. Их пускают с флагами ходить по улицам, демонстрировать свои призывы, и они всеми способами вызывают на себя огонь, чтобы власти, наконец, проявили силу. Они пробуют власть оскорбить, обозвать, оболгать», – отметил психиатр-криминалист.

Он назвал абсолютно правильным возбуждение уголовных дел по факту применения насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов.

«Для того чтобы иметь необходимость и право возбуждать уголовные дела, надо чтобы был повод. И здесь такой повод есть», – заметил Виноградов.

Ранее Магасский районный суд Ингушетии назначил наказания в виде штрафов и арестов участникам несанкционированного митинга в Магасе, в ходе которого пострадали сотрудники полиции.

Уголовное дело было возбуждено по факту применения насилия в отношении 10 сотрудников Росгвардии и МВД в ходе проведения несанкционированного митинга в Магасе. Тогда сотрудникам правоохранительных органов были причинены телесные повреждения различной степени тяжести. Дело возбуждено по части 2 статьи 318 УК России. Юристы, комментируя столкновения участников протестных акций с сотрудниками полиции в Магасе, выступили за ужесточение наказания за нападение на правоохранителей.