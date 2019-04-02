Саркофаг с мумией нашли в Египте

На севере Египта во время раскопок археологи обнаружили саркофаг с мумией.

О находке археологов на севере страны сообщило министерство по делам древностей Египта.

Руководитель раскопок и глава Высшего совета по делам древностей Мустафа аль-Вазири отметил, что найденная мумия находится в крайне плохом состоянии, передает RT.

Также сообщается, что саркофаг с мумией уже перевезен в музей города Кафр-эш-Шейх, именно там займутся реставрацией находки.

Ранее сообщалось, что археологи в Египте обнаружили криосфинкса.