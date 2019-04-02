Полицейские начали проверку избиения школьницами девочки в Саранске

Полицейские проводят проверку по факту избиения школьницами девочки в Саранске, сообщили в ГУМВД по Мордовии.

В Сети опубликовали видеозапись, на которой зафиксировано, как несколько школьниц по очереди бьют по лицу стоящую на коленях девочку; по данным полиции, инцидент произошел в саранском центре образования «Тавла», передает РИА «Новости».

Отмечается, что мать пострадавшей обратилась в правоохранительные органы 7 марта.

На ваш взгляд Кто виноват в росте агрессии среди школьников? Семья

Школа

Общество

Интернет

Нет никакого роста



«По факту произошедшего в настоящее время продолжается проверка. Кроме того, сотрудниками полиции был собран материал, который направлен сейчас в комиссию по делам несовершеннолетних. По рассмотрению материала участники конфликта будут поставлены на учет в инспекции по делам несовершеннолетних», – сообщили в республиканском ГУМВД.

В марте 2018 года в Барнауле группа школьниц избила сверстницу, инцидент попал на видео и был выложен в сеть.