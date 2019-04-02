Путин поздравил Лукашенко с Днем единения народов России и Белоруссии

Президент России Владимир Путин поздравил белорусского коллегу Александра Лукашенко с Днем единения народов двух стран, высоко оценив уровень союзнических связей Москвы и Минска, сообщает пресс-служба Кремля.

Владимир Путин «высоко оценил достигнутый уровень союзнических связей, который позволяет обстоятельно обсуждать самые сложные вопросы двусторонней повестки дня, находить решения, наилучшим образом отвечающие интересам братских народов двух стран», указывается в сообщении на сайте Кремля.

Президент России отметил, что за прошедший период Москва и Минск значительно продвинулись по пути взаимовыгодного сотрудничества и интеграции.

Он добавил, что в данный момент реализуются масштабные совместные проекты в торгово-экономической, гуманитарной, научно-технической и других отраслях, расширяется межрегиональное взаимодействие.

«Координация усилий в сферах внешней политики и обороны способствует укреплению международных позиций России и Беларуси, обеспечению безопасности наших граждан», – подчеркнул глава государства.

Ранее Лукашенко направил поздравление Путину в честь Дня единения народов двух стран.

Напомним, День единения народов России и Белоруссии отмечается ежегодно 2 апреля с 1996 года, когда лидеры двух стран подписали договор «Об образовании Сообщества России и Белоруссии».