Растрогавшая губернатора Забайкалья девочка поедет на лечение в Москву

Трехлетняя девочка-инвалид из Читы пройдет обследование в Москве по просьбе врио губернатора Забайкалья Александра Осипова.

«По просьбе Александра Осипова Национальный центр помощи пропавшим и пострадавшим детям в рамках программы «Область здоровья» в ближайшее время заберет маленькую Ксению в сопровождении мамы на лечение в столицу», – сообщили в пресс-службе губернатора.

Девочка пройдет обследование в Детской клинической больнице им. З.А. Башляевой города Москвы, после чего будет приниматься решение о ее дальнейшем лечении и реабилитации.

В пресс службе отметили, что поездка в Москву состоится в ближайшее время.

Напомним, 20 марта многодетная мать из Читы Ольга Сережина во время мероприятия обратилась к врио губернатора за помощью в реабилитации дочери-инвалида, которая переболела менингитом и сейчас прикована к постели. Глава Забайкальского края Александр Осипов не смог сдержать в прямом эфире. Он пообещал лично заняться этим случаем.