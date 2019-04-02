Рубль подешевел к доллару и евро

Курс доллара расчетами «завтра» утром во вторник вырос на 22 копейки – до 65,39 рубля, курс евро поднялся на 18 копеек – до 73,26 рубля.

Стоимость нефти выросла до 69,14 доллара за баррель по марке Brent, передает РИА «Новости».

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