Подозреваемого в разгроме офиса «Коммерсанта» отпустили

Подозреваемого в проникновении в офис «Коммерсанта» в Екатеринбурге, где был устроен погром, отпустили под подписку о невыезде.

Такой вариант меры пресечения применили из-за отсутствия состава тяжкого преступления, объяснили ТАСС в пресс-службе следственного управления СК по Свердловской области.

«У него уже подписка о невыезде, так как преступление не тяжкое (средней тяжести)», – сказал собеседник агентства.

По информации следствия, материальный ущерб от погрома составляет по меньшей мере 70 тыс. рублей. Предполагается, что подозреваемый проник в офис в состоянии алкогольного опьянения.

В СК также отметили, что мужчина согласился с обвинениями и написал явку с повинной.

Напомним, в офис проникли в ночь на 1 апреля. По данным сотрудников, злоумышленник разгромил кабинеты генерального директора, главного редактора и главного бухгалтера, а также серверную комнату. На столе гендиректора лежала записка. При этом сотрудники правоохранительных органов не обнаружили следов взлома.

В тот же день был задержан подозреваемый – местный житель 1973 года рождения.