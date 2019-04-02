Москвичей ожидает небольшая облачность без осадков, сообщают синоптики.

Днем в городе температура составит 6–8 градусов тепла, передает ТАСС.

В ночь на среду ожидаются заморозки, температура может опуститься до трех градусов мороза.

Ветер днем северный, северо-восточный, 3–8 м/с. Атмосферное давление составит около 758 мм ртутного столба.

В Подмосковье во вторник температура будет колебаться в пределах 4–9 градусов тепла. В ночь на среду столбики термометров могут опуститься до минус шести градусов.