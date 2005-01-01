Долг украинцев за ЖКХ установил новый рекорд

Жители Украины должны за услуги ЖКХ рекордную сумму – 2,5 млрд долларов, сообщает Государственная служба статистики страны.

По данным на конец февраля, 1,2 млрд долларов украинцы должны за поставки природного газа, 808,8 млн долларов – за отопление и горячую воду, 224,2 млн долларов – за электричество, 161,7 млн долларов – за содержание домов и придомовых территорий, 121,3 млн долларов – за холодную воду, 22 млн долларов – за вывоз мусора, передает ТАСС.