Мастера «уличной магии» Дэвида Блейна обвинили в домогательствах

Две женщины обвинили иллюзиониста Дэвида Блейна в сексуальных домогательствах, сообщил детективный отдел полиции Нью-Йорка.

Одна из женщин заявила, что Блейн домогался ее в своей манхэттенской квартире в 1998 году. Срок давности по этой жалобе уже истек, передает РИА «Новости» со ссылкой на Daily Beast.

Официальные обвинения против Блейна на данный момент выдвинуты не были, передает ТАСС.

В 2004 году бывшая модель Наташа Принс обвиняла Блейна в изнасиловании, однако после расследования полиция сняла с него все обвинения.

Блейн прославился после выхода в 1997 году телевизионного шоу «Уличная магия».

Блейн стал широко известен благодаря многочисленным публичным экспериментам над своим телом. Так, в 2012 году он провел трое суток под разрядами искусственных молний.