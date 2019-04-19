Гуайдо назначил дату «финальной фазы» отстранения Мадуро

«Финальная фаза» отстранения президента Венесуэлы Николаса Мадуро от власти начнется 1 мая, заявил самопровозглашенный глава государства Хуан Гуайдо.

Он заверил, что на акции протеста выйдет больше его сторонников, чем когда бы то ни было передает «Интерфакс».

Отметим, что 7 апреля на «антиимпериалистический марш» в Венесуэле вышли свыше 5 млн сторонников Мадуро.

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