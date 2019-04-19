Порошенко опять устроил «соло-дебаты»

Кандидат в президенты Украины Петр Порошенко в последний раз выступил перед «днем тишины».

Порошенко принял участие в «дебатах», организованных Национальной общественной телерадиокомпанией Украины за счет средств госбюджета. Его противник Владимир Зеленский отказался в них участвовать, поэтому действующий президент Украины использовал все эфирное время, передает ТАСС.

Модератор теледебатов заявила, что в студии есть человек, который может совершить теракт.

Порошенко ответил, что все равно останется в студии, после чего начал выступление. Он ответил на вопросы о внешней политике, демографии, легализации оружия, проблемах экономики, обмене заложниками, расследовании дела о расстрелах на майдане. При этом Порошенко повторил то, что уже говорил по этим темам ранее.

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В субботу на Украине будет «днем тишины», в воскресенье состоится второй тур президентских выборов.

Порошенко уже участвовал в «соло-дебатах» 14 апреля.