Беременная женщина утопилась в Москве-реке по воле своей матери

В Москве мигрантов из Киргизии осудили за склонение к самоубийству своей беременной родственницы.

Как сообщает «Московский комсомолец», 17-летняя девушка утопилась в Москва-реке по приказу своей матери.

Родственники погибшей, работавшие в столице, привезли ее в Москву, чтобы изменить взгляды девушки на жизнь. Как отмечается в сообщении, на родине она вела «слишком вольготный образ жизни», посещая ночные клубы и встречаясь с женатыми мужчинами. Однако и в Москве ничего не изменилось. Девушка нашла богатого ухажера, снявшего ей однокомнатную квартиру. Отмечается, что в столицу киргизка приехала уже беременной. Вызвав девушку на разговор, родственники увезли ее на берег Москвы-реки, где находилась дача их работодателя. Мать погибшей повела свою дочь к реке и обвязала ее ноги буксировочным тросом, поставив перед выбором – утопиться или вернуться к родственникам. Сообщается, что после того, как беременная девушка погибла, ее мать и брат спокойно уехали.

Через несколько месяцев тело было обнаружено случайными прохожими. Узнав об этом, мать погибшей пошла в морг и опознала свою дочь, сказав, что потеряла связь ней связь несколько месяцев назад. Вскоре следователи раскрыли обман женщины, и она написала явку с повинной. Суд приговорил женщину к семи годам и 10 месяцам колонии общего режима, ее сын получил такой же срок с отбыванием в колонии строгого режима.

В начале апреля осудили многодетную россиянку, организовавшую изнасилования, пытки и убийства.