Беременная женщина утопилась в Москве-реке по воле своей матери

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19 апреля, пятница  |  Последнее обновление — 22:09  |  vz.ru
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Угроза Медведева Украине содержит намек и для Лукашенко

Россия вводит эмбарго на экспорт угля и нефтепродуктовФото: Алексей Куденко/РИА «Новости»
«Прекращение таких поставок... может привести к коллапсу не только на топливном рынке, но и в украинской экономике и подорвать национальную безопасность страны». Так в Киеве отреагировали на заявление премьер-министра РФ о намерении прекратить поставлять Украине российские нефть и уголь. Однако на самом деле вряд ли эта возможность будет использована. Почему? Подробности...
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Чем Россия встретит французских танкистов

Французские танки разместятся на месте бывшей советской военной базыФото: mil.ee
Вооруженные французы все чаще появляются у российских рубежей. На следующей неделе в 140 километрах от границы с Эстонией разместится контингент из нескольких сотен военных из Франции с танками и другой бронетехникой. Что они делают в Прибалтике, каковы в целом силы НАТО в этом районе и что им может противопоставить Россия? Подробности...
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Почему россияне стали дольше жить

По мнению Геннадия Онищенко, на длину нашей жизни влияет даже то, что мы смотрим по ТВФото: Евгений Биятов/РИА Новости
Россия побила новый рекорд по продолжительности жизни – средний россиянин живет уже почти 73 года. В среднем по этому показателю наша страна обогнала страны Восточной Европы. Такого успеха мы добились в результате сразу нескольких факторов – мужчины стали меньше пить. Женщины – реже делать аборты. Кроме того, в стране резко снизилась младенческая смертность. Но только ли дело в успехе врачей? Подробности...
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США готовятся отменить свободу для интернета

Свобода слова в интернете, по мнению американских политиков, не право, а привилегияФото: Bernhard Kreutzer/imageBROKER/Global Look Press
Самая свободная, казалось бы, страна в мире – Соединенные Штаты Америки – готовится ограничить пространство свободы, которое сама и придумала: интернет. По крайней мере, один из ведущих американских политиков, спикер палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси весьма определенно высказалась по данному поводу. Подробности...
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Тюмень спасли от боевиков

Силовая спецоперация в Тюмени завершилась полным превосходством спецслужбФото: Максим Слуцкий/ТАСС
В Тюмени в ходе силовой операции уничтожены двое сторонников запрещенной в России группировки «Исламское государство». Боевики планировали теракты в местах массового скопления людей. На месте происшествия обнаружены взрывные устройства, оружие и экстремистская литература. Насколько серьезную угрозу обществу представляли эти боевики и почему не удается поставить заслон идеологии терроризма? Подробности...
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Зеленский как чистый тип политического хулигана

Глеб Кузнецов, политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
Есть два типа популистов по характеру самопрезентации: «популист-братан» и «популист-подружка». Братан и его субразновидность «мощный дед» – это хулиган. «Сеня, пошли пивка дернем! Как не хочешь?» – и подмигивает хулиганским глазом. Подробности...

Почему Греция дергает Германию за усы

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
У Греции есть шанс получить имидж второй, наряду с Польшей, скандальной страны Европы. Ей, очевидно, неуютно в ЕС, от которого она проиграла больше, чем выиграла. Греция поссорилась со всеми друзьями и активно дрейфует в сторону США. Подробности...

Поднимите руки, кто хочет работать в Газпроме

Ольга Ускова, президент группы компаний Cognitive Technologies
Программистам, людям творческих специальностей можно шляться всю жизнь по коридорам. Министерским, газпромовским, вэбовским. Но они, как известно, кончаются стенкой. Тупик. А можно прорубать тоннели к свету, к новой реальности. Подробности...
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            Беременная женщина утопилась в Москве-реке по воле своей матери

            19 апреля 2019, 21:50

            Текст: Абдулла Шакиров

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            В Москве мигрантов из Киргизии осудили за склонение к самоубийству своей беременной родственницы.

            Как сообщает «Московский комсомолец», 17-летняя девушка утопилась в Москва-реке по приказу своей матери.

            Родственники погибшей, работавшие в столице, привезли ее в Москву, чтобы изменить взгляды девушки на жизнь. Как отмечается в сообщении, на родине она вела «слишком вольготный образ жизни», посещая ночные клубы и встречаясь с женатыми мужчинами. Однако и в Москве ничего не изменилось. Девушка нашла богатого ухажера, снявшего ей однокомнатную квартиру. Отмечается, что в столицу киргизка приехала уже беременной. Вызвав девушку на разговор, родственники увезли ее на берег Москвы-реки, где находилась дача их работодателя. Мать погибшей повела свою дочь к реке и обвязала ее ноги буксировочным тросом, поставив перед выбором – утопиться или вернуться к родственникам. Сообщается, что после того, как беременная девушка погибла, ее мать и брат спокойно уехали.

            Через несколько месяцев тело было обнаружено случайными прохожими. Узнав об этом, мать погибшей пошла в морг и опознала свою дочь, сказав, что потеряла связь ней связь несколько месяцев назад. Вскоре следователи раскрыли обман женщины, и она написала явку с повинной. Суд приговорил женщину к семи годам и 10 месяцам колонии общего режима, ее сын получил такой же срок с отбыванием в колонии строгого режима.

            В начале апреля осудили многодетную россиянку, организовавшую изнасилования, пытки и убийства.


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