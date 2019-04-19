«Единая Россия» посоветовала регионам ввести соцподдержку при оплате за вывоз мусора

«Единая Россия» порекомендовала властям регионов установить меры соцподдержки для некоторых категорий граждан при оплате за вывоз твердых коммунальных отходов (ТКО), об этом сообщил координатор партийного проекта ЕР «Чистая страна», глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов.

В 2019 году в России начала действовать новая система регулирования услуг по обращению с бытовыми отходами, с ними работают региональные операторы, их задача – транспортировка, обработка, обезвреживание и захоронение отходов. Тарифы за работу операторов утверждают отдельно, услуга не входит в квитанцию за содержание жилья.

«Практика установки тарифов на оплату за вывоз ТКО в регионах зачастую не обоснована и доходит до того, что в структуру тарифа регионы включают расходы, вообще не предусмотренные законодательством, что требует отдельной проверки ФАС и прокуратуры. «Единая Россия» рекомендует региональным властям ввести меры по снижению тарифов за обращение с ТКО. Речь, в первую очередь, идет о социальной поддержке отдельных категорий граждан. Представьте многодетную семью. Дети не мусорят столько, сколько взрослые, а платеж осуществляется с человека. Для таких семей нужны льготы», - рассказал Бурматов, передает РИА «Новости».

Координатор партпроекта ЕР добавил, что поддержка должна также касаться ветеранов труда, пенсионеров и малообеспеченных семей. По словам Бурматова, необходимо также предусмотреть возможность оплаты услуги исходя из фактического объема отходов.

«Сейчас идет оплата по нормативу. Нормативы завышены – от региона к региону иногда в 500 раз нормативы отличаются. Проблема еще в чем – человек не живет на даче, а живет в квартире, но ему приходит счета и за мусор с квартиры, и с дачи. Но он не мусорит в двух местах одновременно. Поэтому мы предлагаем ввести плату по фактическому объему. Во многих странах, где чуть раньше перешли на цивилизованную систему обращения с отходами, именно такой метод применяется», – отметил он.

Первый экологический форум ЕР «Чистая страна» 19 апреля начал работу в Челябинске, в нем примут участие порядка 600 участников. Работа форума организована в формате трех тематических площадок, в ходе которых будут обсуждаться эффективные кейсы по улучшению экологической обстановки, предложения экспертного сообщества, а также инициативы жителей российских регионов, собранные «Единой Россией» в рамках недели экологии, которая прошла с 8 по 12 апреля. На итоговом пленарном заседании будет принята резолюция, в которую войдут предложения, выработанные на дискуссионных площадках.

Ранее в ходе форума было предложено предусмотреть выделение средств из федерального бюджета на создание контейнерных площадок для раздельного сбора мусора в регионах.