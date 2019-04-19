Названа сумма расходов Зеленского и Порошенко на агитацию

Национальное агентство по предупреждению коррупции Украины сообщило, сколько кандидаты в президенты Владимир Зеленский и Петр Порошенко потратили на агитацию перед вторым туром выборов.

В период с 7 по 13 апреля 2019 года избирательный фонд Петра Порошенко потратил на предвыборную агитацию 97 млн гривен, а избирательный фонд Владимира Зеленского – 50,4 млн гривен, сообщает «Апостроф».

Ранее сообщалось, что стоимость дебатов Порошенко и Зеленского составила примерно 1 млн долларов. Напомним, дебаты на стадионе «Олимпийский» в Киеве назначена на вечер 19 апреля. Ранее в Кремле заявили, что для президента России сделают видеозапись мероприятия.