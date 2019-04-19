Британию призвали пересмотреть политику в отношении российских СМИ

Российское посольство в Лондоне рассчитывает, что власти Соединенного Королевства пересмотрят недальновидную политику в отношении российских СМИ, заявил пресс-секретарь диппредставительства.

Он подчеркнул, что в настоящее время Британия придерживается последовательной линии «на создание препятствий для работы в Великобритании российских СМИ».

«Рассчитываем, что британская сторона пересмотрит недальновидную политику в отношении российских СМИ, особенно на фоне объявленной недавно министром иностранных дел Джереми Хантом кампании по защите прав журналистов», – сказал российский дипломат, передает ТАСС.

Он также выразил надежду, что Лондон «уделит внимание плачевной ситуации с правами журналистов и свободе слова на Украине».

Напомним, в Британии не раз притесняли права российских СМИ. Так, в прошлом году британский медиарегулятор Ofcom признал телеканал RT виновным в нарушении правил вещания. В ответ Роскомнадзор объявил о начале проверки интернет-ресурсов Би-би-си на предмет соответствия выпускаемых материалов российскому законодательству, а позже выявил материалы, которые транслируют «идеологические установки международных террористических организаций».