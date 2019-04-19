МВД предложило ужесточить освобождение от уголовной ответственности

Министерство внутренних дел предложило ужесточить правила освобождения от уголовной ответственности, предусмотренное несколькими статьями УК, об этом говорится в проекте закона ведомства.

Законопроект был размещен в пятницу на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов, передает ТАСС.

МВД предлагает изменить ст. 75 УК «Освобождение от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием», ст. 76 УК «Освобождение от уголовной ответственности в связи с примирением с потерпевшим», ст. 76.1 УК «Освобождение от уголовной ответственности в связи с возмещением ущерба», ст. 76.2 УК «Освобождение от уголовной ответственности в связи с уплатой судебного штрафа».

«Дополнить статью 75 УК РФ примечанием следующего содержания: действие части первой ст. 75, ст. 76, частей первой и второй ст. 76.1 и ст. 76.2 настоящего кодекса не распространяется на лиц, ранее освобождавшихся от уголовной ответственности по любому из оснований, предусмотренных указанными положениями настоящего кодекса», – говорится в проекте.

В пояснительной записке уточняется, что в судебной практике встречаются решения, благодаря которым освобождение от уголовной ответственности граждан, ранее неоднократно освобождавшихся от уголовной ответственности, признается правомерным.

Чтобы избежать подобных случаев, предлагается внести изменения, которые исключат освобождение от уголовной ответственности по нереабилитирующим основаниям граждан, ранее освобожденных по этим же основаниям.