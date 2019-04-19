Песков назвал преждевременными разговоры о передаче украинских моряков на родину

Закон предусматривает разные юридические процедуры, которые могут быть использованы после вынесения приговора суда в отношении украинских моряков, задержанных за нарушение российской государственной границы в Керченском проливе, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Об этом преждевременно говорить, но законом предусматриваются возможности разных юридических процедур», – приводит его слова ТАСС.

«Пока можно лишь сказать, что по-прежнему идет следствие, степень их (задержанных украинских моряков – прим. ВЗГЛЯД) вины может и должен установить суд», – добавил представитель Кремля.

Он напомнил также, что в начале апреля председатель политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук во время своей последней встречи с президентом России Владимиром Путиным поднимал тему освобождения украинских моряков. «Его усилия принимаются во внимание», – сказал Песков.

Напомним, Лефортовский суд Москвы на три месяца продлил срок ареста 24 украинских моряков, задержанных в ноябре прошлого года за незаконное пересечение российской границы в Керченском проливе.

Напомним, 25 ноября 2018 года корабли ВМС Украины нарушили госграницу России и были задержаны российскими пограничниками. Их доставили из Симферополя в СИЗО Москвы. Всем им предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 322 УК РФ («Незаконное пересечение границы РФ»).

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