В СКФО за год ликвидировали 64 боевика

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19 апреля, пятница  |  Последнее обновление — 14:38  |  vz.ru
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Угроза Медведева Украине содержит намек и для Лукашенко

Россия вводит эмбарго на экспорт угля и нефтепродуктовФото: Алексей Куденко/РИА «Новости»
«Прекращение таких поставок... может привести к коллапсу не только на топливном рынке, но и в украинской экономике и подорвать национальную безопасность страны». Так в Киеве отреагировали на заявление премьер-министра РФ о намерении прекратить поставлять Украине российские нефть и уголь. Однако на самом деле вряд ли эта возможность будет использована. Почему? Подробности...
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Почему отношения с Эстонией важны для России

«Давно не виделись», – заметил Владимир Путин, приветствуя в Москве коллегу – президента Эстонии Керсти КальюлайдФото: Alexander Nemenov/Pool/Reuters
«Бесполезно разговаривать с Прибалтикой или Польшей, разговаривать нужно с США или Германией». Эту позицию часто можно встретить в СМИ и в интернете, но она ошибочна. Визит президента Эстонии в Москву после долгого перерыва – это значимое событие, дающее нам возможность решать не только вопросы государственной выгоды, но и вопросы чести. Подробности...
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Почему россияне стали дольше жить

По мнению Геннадия Онищенко, на длину нашей жизни влияет даже то, что мы смотрим по ТВФото: Евгений Биятов/РИА Новости
Россия побила новый рекорд по продолжительности жизни – средний россиянин живет уже почти 73 года. В среднем по этому показателю наша страна обогнала страны Восточной Европы. Такого успеха мы добились в результате сразу нескольких факторов – мужчины стали меньше пить. Женщины – реже делать аборты. Кроме того, в стране резко снизилась младенческая смертность. Но только ли дело в успехе врачей? Подробности...
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США готовятся отменить свободу для интернета

Свобода слова в интернете, по мнению американских политиков, не право, а привилегияФото: Bernhard Kreutzer/imageBROKER/Global Look Press
Самая свободная, казалось бы, страна в мире – Соединенные Штаты Америки – готовится ограничить пространство свободы, которое сама и придумала: интернет. По крайней мере, один из ведущих американских политиков, спикер палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси весьма определенно высказалась по данному поводу. Подробности...
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Тюмень спасли от боевиков

Силовая спецоперация в Тюмени завершилась полным превосходством спецслужбФото: Максим Слуцкий/ТАСС
В Тюмени в ходе силовой операции уничтожены двое сторонников запрещенной в России группировки «Исламское государство». Боевики планировали теракты в местах массового скопления людей. На месте происшествия обнаружены взрывные устройства, оружие и экстремистская литература. Насколько серьезную угрозу обществу представляли эти боевики и почему не удается поставить заслон идеологии терроризма? Подробности...
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Поднимите руки, кто хочет работать в Газпроме

Ольга Ускова, предприниматель, президент группы компаний Cognitive Technologies
Программистам, людям творческих специальностей можно шляться всю жизнь по коридорам. Министерским, газпромовским, вэбовским. Но они, как известно, кончаются стенкой. Тупик. А можно прорубать тоннели к свету, к новой реальности. Подробности...
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Майор не звонит

Дмитрий Ольшанский, публицист
Всеобщий и обязательный призыв исчез. Ну, почти исчез. И войны, проводимые силами призывников, тоже исчезли. Большое счастье, на самом деле – и незаметное, как любое счастье. Наверное, это и называется «болото насилия и лжи». Подробности...
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«Мракобесы» не хотят экспериментов за свой счет

Наталья Холмогорова, правозащитник
Пока столичные деятели культуры просаживают сотни государственных миллионов на антирусское искусство, в Воронеже привлекают к ответственности скромного директора одного из самых интересных музеев мира. За растрату, которой не было. Подробности...
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            В СКФО за год ликвидировали 64 боевика

            19 апреля 2019, 14:24

            Текст: Анастасия Норина

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            За 2018 год в Северо-Кавказском федеральном округе силовики ликвидировали 64 боевика, сообщил секретарь Совета безопасности Николай Патрушев.

            «В ходе специальных мероприятий и операций на территории округа нейтрализовано 64 боевика, задержаны и переданы суду 285 участников бандформирований. Пресечена деятельность 37 террористических ячеек», – сказал Патрушев во время совещания по вопросам обеспечения национальной безопасности на Северном Кавказе.

            По его словам, 452 человека, имевшие отношение к терроризмы и экстремизму, задержаны. Также выявлены идеологи радикального ислама, которые вели деструктивную и подрывную деятельность, 44 из них привлекли к уголовной ответственности, пишет РИА «Новости».

            Отмечается, что благодаря предпринятым мерам в Северо-Кавказском федеральном округе почти в два раза снизилось количество преступлений с террористической направленностью: с 17 до 8 случаев.

            В конце 2018 года сообщалось о пресечении деятельности 37 террористических ячеек, а также задержании 36 главарей, 236 бандитов и 589 их пособников.


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