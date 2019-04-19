В СКФО за год ликвидировали 64 боевика

За 2018 год в Северо-Кавказском федеральном округе силовики ликвидировали 64 боевика, сообщил секретарь Совета безопасности Николай Патрушев.

«В ходе специальных мероприятий и операций на территории округа нейтрализовано 64 боевика, задержаны и переданы суду 285 участников бандформирований. Пресечена деятельность 37 террористических ячеек», – сказал Патрушев во время совещания по вопросам обеспечения национальной безопасности на Северном Кавказе.

По его словам, 452 человека, имевшие отношение к терроризмы и экстремизму, задержаны. Также выявлены идеологи радикального ислама, которые вели деструктивную и подрывную деятельность, 44 из них привлекли к уголовной ответственности, пишет РИА «Новости».

Отмечается, что благодаря предпринятым мерам в Северо-Кавказском федеральном округе почти в два раза снизилось количество преступлений с террористической направленностью: с 17 до 8 случаев.

В конце 2018 года сообщалось о пресечении деятельности 37 террористических ячеек, а также задержании 36 главарей, 236 бандитов и 589 их пособников.