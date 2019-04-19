Крым вышел на первое место по доле инвестиций в ВРП среди российских регионов

Крым возглавил список российских регионов по доле инвестиций в валовом региональном продукте (ВРП), сообщил советник президента Сергей Глазьев на пленарной сессии «Мир. Россия. Крым. Новая мировая реальность» Ялтинского международного экономического форума.

«Могу сказать, что Крым вышел на первое место в России по норме накопления. Это позволяет нам с уверенностью смотреть в будущее, потому что главный способ обеспечения экономического развития – это вкладывать деньги, совершать инвестиции. Норма накопления в Крыму, по моим подсчетам, превышает 50% от валового регионального продукта», – сказал он, передает ТАСС.

По мнению Глазьева, через пять лет объем экономики Крыма вырастет еще в полтора раза, а через десять лет – более чем два раза. При этом население полуострова должно увеличиться в два раза в ближайшие 10 лет. «Что это означает с точки зрения инвестиций? Мы должны получить инвестиции в три раза больше, увеличить объем в три раза в следующие пять лет, за десять лет – не менее чем в пять раз», – добавил он.

Глазьев также предложил внедрить в Крыму цифровые денежные технологии, чтобы снизить трансграничные барьеры и привлечь инвесторов. По его словам, цифровые деньги (такие, как криптовалюты, или так называемые stable coin, то есть цифровые деньги, привязанные к золоту или другому материальному активу) «проходят через границу, санкции им не страшны».

«Что мешает в Крыму создать такую экспериментальную площадку, с которой работают многие страны мира? Учитывая огромный спрос в долгосрочной перспективе на жилищное и санаторно-курортное строительство, нужно выпустить стабильную цифровую единицу, скажем, привязанную к квадратному метру площади. Проведя процедуры по размещению таких токенов, собрать деньги в России и в мире для инвестиций в масштабное санаторно-курортное образовательное строительство», – предложил советник президента.

V Ялтинский международный экономический форум проходит с 17 по 20 апреля. Его главная тема – «Мир. Россия. Крым. Новая мировая реальность».

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