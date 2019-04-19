Экс-главком Черноморского флота прокомментировал поломку «Цезаря Куникова»

«Может, смазки не хватило. Всякая ерунда может быть. И в советское время теряли ход, буксировали», – сказал газете ВЗГЛЯД бывший главком Черноморского флота (ЧФ) Владимир Комоедов. В пятницу стало известно, что большой десантный корабль ЧФ «Цезарь Куников» отбуксировали на базу из-за поломки во время учений.

Бывший главком Черноморского флота, адмирал Владимир Комоедов считает, что временный выход из строя большого десантного корабля (БДК) «Цезарь Куников» будет «немного неприятен» для Черноморского флота.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, БДК Черноморского флота «Цезарь Куников» отбуксировали на базу из-за поломки во время учений. Неисправность возникла в рулевой группе. Поломку обещают устранить в течение нескольких дней.

«Цезарь Куников» легок в управлении. Но ржавеет все... Может, смазки не хватило. Всякая ерунда может быть. И в советское время теряли ход, буксировали. Поэтому всегда, когда отряд кораблей посылался в Средиземное море, в Атлантику, куда угодно – в составе обязательно был танкер, буксир, чтобы оказать помощь кораблю, когда он будет в каком-то неадекватном положении», – отметил Комоедов.

Он убежден, что не нужно накалять обстановку по поводу инцидента, напомнив, что любая техника устаревает со временем. «С кораблями как и в жизни: люди рождаются, живут, болеют, их лечат, приходят в норму и потом умирают. Так же и корабли в том числе. Корабль – это живой организм», – подчеркнул адмирал.

Накануне корабль участвовал в учениях аварийно-спасательного отряда ЧФ. Техническая проблема на нем возникла в районе мыса Херсонес, после чего он был отбуксирован к месту базирования.

За последние годы «Цезарь Куников» много раз совершал дальние походы в Тартус в рамках операции по доставке грузов для российской межвидовой группировки в Сирии.