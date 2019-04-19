Педофил напал на ребенка в подмосковной электричке

В подмосковной электричке педофил напал на ребенка; мужчину задержали сразу после инцидента.

Инцидент произошел в электропоезде Звенигород – Дмитров. В тамбуре к возвращавшейся от бабушки девочке подошел мужчина; он снял штаны и начал совершать непотребные действия, передает «Московский Комсомолец».

Девочке удалось выбежать, как только открылись двери вагона – она обратилась к стоящему на перроне мужчине.

Педофила задержали в Лобне; им оказался 28-летний уроженец Воркуты, переехавший год назад в Подмосковье. На допросе он сознался в содеянном, указав, что это случилось в первый раз и он «не знает, что на него нашло».

В данный момент подозреваемого проверяют на причастность к аналогичным преступлениям. Отмечается, что правоохранители сообщили о задержании воркутинским коллегам.

Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Развратные действия в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста».

«Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», – сообщила старший помощник руководителя Московского межрегионального СУ на транспорте СК Елена Марковская.

Напомним, в марте в Москве мужчина напал на ребенка в подъезде.