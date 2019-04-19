Правительство Калмыкии ушло в отставку

Правительство республики Калмыкия в пятницу ушло в отставку в соответствии с указом, подписанным врио главы региона Бату Хасиковым.

«Принять отставку правительства Республики Калмыкия. Поручить правительству Республики Калмыкия продолжать осуществлять свои полномочия до формирования нового состава правительства Республики Калмыкия», – говорится в документе на сайте врио главы региона.

Президент России Владимир Путин 20 марта принял досрочную отставку главы Калмыкии Алексея Орлова и назначил временно исполняющим обязанности главы республики Хасикова.