Американский грузовой корабль пристыковался к МКС

Грузовой космический корабль Cygnus пристыковался к Международной космической станции в рамках миссии по доставке материалов и научного оборудования.

По данным НАСА, в 12.18 по Москве экипаж МКС захватил с помощью руки-манипулятора Canadarm сблизившийся со станцией «грузовик» для последующей стыковки, передает ТАСС.

Корабль доставил 3450 кг груза, в том числе продовольствие, а также оборудование и материалы для проведения научных исследований.

Запуск осуществлен в рамках коммерческого контракта НАСА с корпорацией Northrop Grumman, которой принадлежит грузовой космический корабль. Это уже 11-й полет американского «грузовика» данного типа к МКС.

Ракета-носитель «Антарес» (Antares) с американским грузовым кораблем «Сигнус» (Cygnus) стартовала с площадки на острове Уоллопс в штате Вирджиния.

Ранее в России задумались об оснащении МКС орбитальным лазером.

На борту МКС сейчас находится экипаж из россиян Олега Кононенко и Алексея Овчинина, американцев Энн МакКлейн, Ника Хейга и Кристины Кук, а также канадца Давида Сен-Жака.

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