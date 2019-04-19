БДК «Цезарь Куников» сломался во время учений

Большой десантный корабль (БДК) Черноморского флота «Цезарь Куников» отбуксировали на базу из-за поломки, случившейся во время учений, сообщил источник в силовых структурах.

Источник сообщил, что «неисправность возникла в рулевой группе». По предварительным данным, поломку устранят в течение нескольких дней, передает ТАСС.

По имеющейся информации, БДК «Цезарь Куников» накануне участвовал в учениях аварийно-спасательного отряда Черноморского флота. Техническая проблема на нем возникла в районе мыса Херсонес, после чего он был отбуксирован к месту базирования.

Отмечается, что за последние годы «Цезарь Куников» много раз совершал дальние походы в Тартус в рамках операции по доставке грузов для российской межвидовой группировки в Сирии.