Норкин впервые с момента госпитализации прокомментировал свое состояние

Телеведущий Андрей Норкин впервые с момента госпитализации после скандала во время эфира передачи «Место встречи» на НТВ прокомментировал свое состояние.

«Ничего, спасибо», – сказал ведущий программы «Место встречи изменить нельзя», отвечая РИА «ФАН» на вопрос о самочувствии.

Однако от ответа на вопрос о дальнейших планах Норкин уклонился. «Извините, пожалуйста, я комментариев по этой теме не даю. Всего доброго», – ответил он.

Напомним, Андрей Норкин ушел из эфира передачи «Место встречи» на НТВ 2 апреля, когда речь шла о выборах на Украине. После высказываний нескольких гостей студии Норкин сказал, что «не собирается участвовать в спектакле» и покинул эфир. Зрители обеспокоились уходом ведущего и предположили, что у него могло подскочить давление. Позже супруга телеведущего сообщила, что Норкин находится «под наблюдением врачей». Представитель Норкина объяснил плохое самочувствие телеведущего переутомлением.

Обычно Норкин в случае несогласия с кем-то из гостей программы сам студию не покидает, а выгоняет участников. Так, осенью 2018 года ведущий выгнал журналиста Александра Никонова, а в марте 2019 года потребовал покинуть студию украинского политолога.