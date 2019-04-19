Супрун дала советы Зеленскому и Порошенко перед дебатами

Накануне дебатов кандидатов в президенты Петра Порошенко и Владимира Зеленского на НСК «Олимпийский» в Киеве исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун дала советы относительно публичных выступлений.

«Говорить на публике рано или поздно приходится многим из нас, и это весьма непросто. Нервничать из-за выступления перед аудиторией, особенно большой, нормально. Главное – научиться контролировать свои эмоции», – написала Супрун в Facebook.

На ваш взгляд Готов ли Порошенко мирно отдать власть в случае поражения на выборах? Да

Нет



Она советует начать с правильной осанки и расслабить связки. Контролировать свой страх публичных выступлений поможет визуальный контакт со зрителями, умеренное употребление воды.

Также Супрун настаивает на том, чтобы участники дебатов не употребляли спиртные напитки.

«Алкоголь может слегка уменьшить тревожность, но не существует безопасной дозы алкоголя. Во-вторых, опьянение может еще больше спутать язык и мысли, а как только содержание алкоголя в крови упадет, тревожность еще больше усилится», – предупредила и.о. главы минздрава.

Ранее медиаэксперт Анатолий Шарий предупредил об угрозе теракта во время дебатов Зеленского и Порошенко на стадионе.

Второй тур президентских выборов на Украине намечен на 21 апреля. Дебаты состоятся в прямом эфире 19 апреля на стадионе «Олимпийский» в Киеве, трансляцию будут вести российские телеканалы.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД