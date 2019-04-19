Аксенов с иронией ответил на вопрос о дебатах Порошенко и Зеленского

Глава Крыма Сергей Аксенов сыронизировал, отвечая на вопрос о предстоящих дебатах кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского.

«Это была моя мечта – посмотреть, хочу посмотреть. Буду смотреть вечером», – сказал Аксенов в кулуарах Ялтинского форума, отметив, что возможность «осуществить мечту» будет зависеть от его занятости, передает РИА «Новости».

Тем временем председатель правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) Зураб Аласания сообщил, что дебаты Порошенко и Зеленского будут транслировать более 20 зарубежных каналов.

«Сигнал будет открытым. Более 20 зарубежных каналов будут транслировать. Сигнал открыто ГКУ, это такой центр, который раздает сигналы РТ, там будут соединены все сигналы - и со стадиона, и с «Общественного». Сигнал спокойно смогут принимать все каналы», - цитирует Аласанию сайт телеканала «112 Украина».

Он также сообщил, что остаются определенные трудности с трансляцией со стадиона – такие дебаты расцениваются как политическая агитация и должны быть оплачены из штабов кандидатов.

«Нет уверенности, что это просто сойдет с рук. Зарубежным спокойно, а нашим – вопрос. В законе указано только о сигнале официальных дебатов, там они должны делать это бесплатно. А с публичной дискуссией на стадионе вопрос еще стоит. Чем рискуют каналы? Например, штрафами от Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания или от ЦИК», – добавил Аласания.

Тем временем медиаэксперт Анатолий Шарий рассказал о подготовке провокации со взрывчаткой на стадионе «Олимпийский» в Киеве во время дебатов кандидатов в президенты Украины Владимира Зеленского и Петра Порошенко; по информации блогера, все будет выглядеть как «месть» со стороны депутата Верховной рады Надежды Савченко за незаконное содержание под стражей.

Второй тур президентских выборов на Украине намечен на 21 апреля. Дебаты состоятся в прямом эфире 19 апреля на стадионе «Олимпийский» в Киеве, трансляцию будут вести российские телеканалы.

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