Пушков посмеялся над «ценной находкой» Мюллера

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал доклад спецпрокурора США Роберта Мюллера о «вмешательстве» России в американские выборы.

«Мюллер за 35 млн долларов выяснил: это Янукович подарил Манафорту огромную банку черной икры весом 30-40 килограммов. Очень интересная информация, но к России, мнимому сговору и вмешательству отношения не имеет. Поздравляю спецпрокурора с ценной находкой. А CМИ США с тем, что сели в лужу», – написал Пушков в Twitter.

В четверг со значительными сокращениями был обнародован доклад Мюллера о «российском вмешательстве» в выборы в США в 2016 году. В нем, в частности, говорится, что в 2010 году бывший президент Украины Виктор Янукович подарил экс-главе предвыборного штаба Дональда Трампа Полу Манафорту «огромную банку черной икры» за 30-40 тыс. долларов.

Спецпрокурор США пришел к выводу, что Россия якобы пыталась вмешиваться в американский избирательный процесс, при этом «сговор» команды Трампа с Москвой был опровергнут.

Напомним, расследование Мюллера продлилось 22 месяца, к работе были привлечены 18 прокуроров-расследователей, было направлено более 3 тыс. повесток в суд и собрано 500 свидетельских показаний, возбуждено 20 уголовных дел. На работу специального прокурора было потрачено 35 млн долларов.

Москва обратила внимание, что авторы доклада фактически расписались в том, что у них нет доказательств «вмешательства» России в выборы в США.

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