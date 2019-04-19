В Москве начали наносить разметку для танков

В Москве приступили к нанесению дорожной разметки для участия военной техники в параде Победы, сообщил представитель ГБУ «Автомобильные дороги» Константин Алимов.

На Тверской улице работы велись в ночь на 19 апреля и продолжатся следующей ночью. До 9 мая рабочие нанесут 18 км разметки на дорогах, передает «Интерфакс».

По словам Алимова, желтые линии будут ориентиром для водителей танков и тяжелой техники, чтобы они могли выстроиться в колонны для въезда на Красную площадь.

Временная разметка будет демаркирована после праздничных мероприятий, в ночь на 11 мая.

Ранее глава Минпромторга Денис Мантуров пообещал подготовить кабриолеты Aurus к параду Победы в 2019 году.

Также в майском параде в Москве впервые примут участие женщины-военнослужащие – представительницы Военной академии воздушно-космической обороны.