Кравчук оценил вероятность начала войны с Россией

Первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что не верит в вероятность «широкомасштабной российской агрессии»; по его словам, Россия «демонстрирует военную мощь на границе», чтобы «запугать» Украину.

«Я открыто скажу: не верю, что [президент России Владимир] Путин может развязать против Украины широкомасштабную агрессию. Не надо нас пугать войной – война идет», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на телеканал «112 Украина».

В конце прошлого года Кравчук заявлял, что Россия в случае оккупации Украины прекратила бы свое существование за год.

Газета ВЗГЛЯД анализировала, насколько дешевле вышла бы России оккупация Украины, чем строительство газопроводов в обход этой страны.

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