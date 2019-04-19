Житель Брянска случайно сжег в старом диване 1,5 млн рублей

Ведущий эксперт Брянского отделения ЦБ Людмила Грицук рассказала порталу «Новости Брянска» о том, как житель города случайно сжег в старом диване 1,5 млн рублей.

По словам Грицук, житель Брянска долгое время копил деньги на квартиру и держал их в металлическом чайнике, пока его супруга не перепрятала сбережения в старый диван, не поставив мужа в известность, передает РИА «Новости».

В какой-то момент мужчина решил избавиться от ненужной мебели и сжег диван. О спрятанной в нем сумме стало известно слишком поздно: по словам Грицук, из полутора млн удалось спасти около 117 тыс. рублей.

Специалист ЦБ не уточнила, когда произошла это история. Эпизодом с незадачливым мужчиной она проиллюстрировала правила обмена испорченных денег. Грицук подчеркнула, что Банк России возмещает только купюры, сохранившиеся как минимум на 55 процентов.

Напомним, в конце марта ЦБ дал рекомендации банкам по информированию клиентов о реальных ставках по вкладам.