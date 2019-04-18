Посольство России в Лондоне назвало показанные Трампу фото из Солсбери фальшивыми

ЦРУ предоставило президенту США Дональду Трампу фальшивые снимки якобы пострадавших детей и погибших уток от воздействия нервно-паралитического вещества в Солсбери, сообщил пресс-секретарь российского посольства в Лондоне.

«Очевидно, не обошлось без прямого подлога: ЦРУ представило президенту фальшивые фотографии - либо изготовленные самостоятельно, либо полученные от британских коллег. Призываем британские власти срочно внести ясность в данный вопрос», – сказал представитель российской дипмиссии.

В ответ на вопрос о том, ответила ли британская сторона на поданный накануне запрос посольства о достоверности информации об отравлении детей и гибели птиц, пресс-секретарь сообщил, что «в столь сжатые сроки ожидать реакцию официального Лондона было бы чересчур оптимистично». По его словам, несколько десятков ранее отправленных посольством запросов в адрес британских властей относительно инцидента в Солсбери, остались без ответа, пишет ТАСС.

«Между тем, сегодня в СМИ появилось заявление руководителя управления здравоохранения графства Уилтшир Трейси Дашкевич, согласно которому в результате инцидента 4 марта 2018 года не пострадали ни дети, ни животные», – добавил дипломат.

Он отметил, что телеканал Sky News распространил аналогичную информацию, сославшись на источник в спецслужбах.

«Таким образом вопрос о том, на каких основаниях руководство США (да и Великобритании) принимало решения в развитие инцидента в Солсбери, лишь приобретает дополнительную актуальность», – подчеркнул пресс-секретарь.

Ранее стало известно, что заместитель директора ЦРУ Джина Хаспел убедила Трампа выслать 60 российских дипломатов, показав ему фотографии с жертвами «Новичка».

Напомним, российское посольство направило запрос в МИД Великобритании с просьбой дать подтверждение или опровержение информации из СМИ о том, что британское правительство передало США фотографии якобы отравленных в Солсбери детей и уток.