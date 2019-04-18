Выдан ордер на арест фельдмаршала Хафтара

Военная прокуратура Ливии выдала ордер на арест фельдмаршала Халифы Хафтара, который командует наступающей на Триполи Ливийской национальной армией, сообщает правительство национального согласия страны.

К сообщению военная прокуратура приложила копии ордеров на арест, в которых указаны имена Хафтара и шестерых его сподвижников, пишет «Интерфакс».

Военная прокуратура подчиняется находящемуся в Триполи правительству национального согласия Ливии.

Ранее правительство национального согласия Ливии распорядилось арестовать Хафтара. В Триполи его обвиняют в гибели мирных жителей.

Напомним, после гибели Муаммара Каддафи в Ливии продолжается политический кризис. В настоящее время в стране сохраняется двоевластие: в столице Триполи (на западе) находится сформированное при поддержке ООН и признанное международным сообществом правительство национального единства Ливии, которым руководит премьер-министр Фаиз Сарадж, а в городе Тобрук (на востоке) находится парламент, который опирается на Ливийскую национальную во главе с маршалом Хафтаром.