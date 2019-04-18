Министром экономики Грузии назначена уроженка Москвы

Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе назначил министром экономики и устойчивого развития уроженку Москвы Натию Турнава.

«На основании пункта 4 статьи 55 конституции Грузии назначить Нателу (Натию - прим.) Турнава министром экономики и устойчивого развития Грузии», – цитирует текст приказа ТАСС.

Уточняется, что ранее Турнава занимала пост замминистра экономики.

Натию Турнава родилась в Москве, а в 1990 году окончила факультет экономики Тбилисского государственного университета имени Иване Джавахишвили. Она является кандидатом экономических наук и автором ряда монографий.

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