ПНС Ливии решило прекратить сотрудничество с Францией из-за «поддержки Хафтара»

Министерство внутренних дел Правительства национального согласия (ПНС) Ливии обвинило Париж в поддержке сил командующего Ливийской национальной армией Халифы Хафтара и заявило, что намерено из-за этого прекратить сотрудничать с Францией.

«Прекращается сотрудничество с французской стороной по двусторонним соглашениям в сфере безопасности», – приводит РИА «Новости» содержание опубликованного МВД документа.

Отмечается, что это касается и соглашения по совместным учениям.

Ранее в Триполи прошла акция протеста, участники которой призывали Париж отказаться от поддержки сил Хафтара, который ведет вооруженное наступление на город. Правительство Триполи обвинило Хафтара в гибели мирного насления.

Напомним, после гибели Муаммара Каддафи в Ливии продолжается политический кризис. В настоящее время в стране сохраняется двоевластие: в столице Триполи (на западе) находится сформированное при поддержке ООН и признанное международным сообществом правительство национального единства Ливии, которым руководит премьер-министр Фаиз Сарадж, а в городе Тобрук (на востоке) находится парламент, который опирается на Ливийскую национальную во главе с маршалом Хафтаром.

4 апреля Хафтар приказал начать наступление на Триполи. 8 апреля Ливийская национальная армия объявила об установлении контроля над большинством пригородных районов Триполи. Ситуацию с наступлением подробно рассматривала газета ВЗГЛЯД.

При этом Госдеп США обвиняет Россию в тайной поддержке Хафтара. Представители Москвы и армии Хафтара опровергают эти заявления.