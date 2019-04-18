Общественная палата в Дагестане обсудила выведение экономики из тени

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Вошедший в Черное море американский эсминец попал под прицел ВМФ России

Корабль-разведчик «Иван Хурс» стал соглядатаем эсминца «Росс» на ближайшие три неделиФото: Александр Гальперин/РИА Новости
Вошедший в акваторию Черного моря американский эсминец «Росс» оказался под плотной слежкой российского ВМФ. К американцу приставлены сразу два конвоира – корвет «Василий Быков» и корабль-разведчик «Иван Хурс». С помощью каких технических средств наши моряки будут отслеживать каждый шаг «Росса»? И для каких целей мы следим за ним столь внимательно? Подробности...
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Почему россияне стали дольше жить

По мнению Геннадия Онищенко, на длину нашей жизни влияет даже то, что мы смотрим по ТВФото: Евгений Биятов/РИА Новости
Россия побила новый рекорд по продолжительности жизни – средний россиянин живет уже почти 73 года. В среднем по этому показателю наша страна обогнала страны Восточной Европы. Такого успеха мы добились в результате сразу нескольких факторов – мужчины стали меньше пить. Женщины – реже делать аборты. Кроме того, в стране резко снизилась младенческая смертность. Но только ли дело в успехе врачей? Подробности...
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Запад уничтожает свою историю

Фото: кадр из видео
Снос памятников советским вождям и воинам-освободителям на Украине для многих выглядит как свидетельство уникального одичания местного населения. Однако тут украинцы не оригинальны. Война с памятниками – тайная или открытая – это остро модный политический тренд. Он захватывает все новые страны «победившей демократии».  Подробности...
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Тюмень спасли от боевиков

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В Тюмени в ходе силовой операции уничтожены двое сторонников запрещенной в России группировки «Исламское государство». Боевики планировали теракты в местах массового скопления людей. На месте происшествия обнаружены взрывные устройства, оружие и экстремистская литература. Насколько серьезную угрозу обществу представляли эти боевики и почему не удается поставить заслон идеологии терроризма? Подробности...
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            Общественная палата в Дагестане обсудила выведение экономики из тени

            18 апреля 2019, 19:22

            Текст: Сергей Гурьянов

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            В Дагестане начался форум Общественной палаты России «Сообщество», на котором собрались руководство региона, федеральные эксперты, представители бизнеса и некоммерческого сектора и активные граждане; обсуждалось выведение экономики из тени и сокращение социального разрыва.

            Темой форума стала «Экономика труда. Рабочие места. Занятость». От Общественной палаты России в Махачкалу приехала делегация из 47 человек. Глава палаты Валерий Фадеев отметил, что это почти рекордная цифра, что говорит об огромном интересе к Северному Кавказу, сообщается на сайте ОПРФ.

            Тему социального неравенства затронул глава республики Дагестан Владимир Васильев.

            «Сегодня 3% населения России владеют всеми ресурсами страны. Эту ситуацию нужно брать под общественный контроль и уменьшать разрыв между сверхбогатыми и бедными», – сказал он.

            Васильев рассказал, что, с одной стороны, в регионе среди населения много спонсоров, которые помогают строить школы, дороги, мечети и социальные объекты, а с другой стороны, здесь работал министр строительства, который обобрал людей и скрылся от уголовного преследования за границей.

            По словам Васильева, регион полон талантливых предпринимателей, развивающих собственный бизнес, но не все они готовы выйти из тени.

            «По-прежнему актуальны задачи борьбы с коррупцией и теневой экономикой», – сказал он, отметив, что это сможет помочь сократить социальный разрыв и диспропорцию в доходах.

            Фадеев подчеркнул, что бизнес нужно обелять, но «не нужно махать шашкой», так как этот процесс должен происходить постепенно. В предпринимательскую деятельность вовлечены десятки тысяч людей, заметил он.

            Он также затронул вопрос средней зарплаты в России, назвав официальную цифру Росстата – 38,9 тыс. рублей. Однако, по его словам, эта цифра оторвана от реальности во многих регионах, потому что высчитывается некорректно: если высчитывать этот же показатель не как среднее арифметическое, а по медиане, то она составит уже 28 тыс. рублей, а если вычесть доходы Москвы, доходы 3% сверхбогатых граждан России, то эта цифра упадет до 20 тыс.

            «Росстат должен показывать именно эти данные», – заявил Валерий Фадеев. Он добавил, что и национальные проекты должны разрабатываться с учетом реальных цифр.

            «Чем меньше мы будем бояться проблем, чем смелее мы будет их называть, тем больше шансов их решить», – заметил Фадеев. По его словам, в Дагестане чувствуется понимание того, что все проблемы решаемы.

            «Надо вовлекать в решение этих проблем общественность, создавать оптимистичное пространство доверия между обществом, властью и бизнесом», – отметил он.

            Председатель Общественной палаты Республики Дагестан Абдухалим Мачаев заявил, что общественность должна подключаться к реализации национальных проектов.

            «Чтобы участвовать в этом активно, нужно искать точки соприкосновения, находить общественно-государственные подходы. Общественности не нужно нагонять страсти вокруг чиновников, так и чиновникам нужно понимать, что общественники часто не ради себя поднимают вопросы, и среди них есть много грамотных людей, которые могут реально помочь в решении проблемы», – сказал он.

            Вячеслав Бочаров, первый заместитель Секретаря ОП РФ, Герой России, отметил, что в каких-то вопросах Дагестан опережает всю Россию.

            «Мы только говорим о том, что было бы неплохо, если бы общественные палаты имели хотя бы право голоса при выборе тех людей, которые займут руководящие должности в государстве. А в республике Дагестан этот механизм уже заработал», – заметил Бочаров.

            Глава комиссии ОП РФ по социальной политике, трудовым отношениям, взаимодействию с профсоюзами и поддержке ветеранов Наталья Починок продолжила разговор о теневой экономике.

            «Что лучше – чтобы человек был без работы либо он хоть что-то делал, но получал, к сожалению, серую зарплату? Для меня как общественника лучше второе. Но без первого невозможно развивать социальную сферу, развивать рынок труда. Жесткой рукой правительства возможно обелить экономику и наладить социальную сферу, а благодаря цифровым технологиям можно дотянуться до тех семей, которые реально нуждаются в помощи», – сказала Починок.

            Наталья Починок считает, что одним из способов решения проблемы занятости в Дагестане могло бы стать развитие социального предпринимательства, которое пока в республике находится на стадии становления.

            «Однако уже есть успешные практики, есть проекты, их просто нужно развить и распространить», – заметила она.

            Продолжая тему преодоления социального неравенства, зампредседателя Комиссии по развитию экономики, предпринимательства, сферы услуг и потребительского рынка Илья Семин отметил, что ОП России была одной из первых организаций, которая стала говорить о более справедливой системе налогообложения.

            «Введение прогрессивной шкалы пока не обсуждается, но разговоры о том, чтобы обнулить НДФЛ для граждан, которые получают меньше прожиточного минимума, уже идут», – сказал он.

            Илья Семин отметил, что в стране есть серьезная проблема со службами занятости.

            «Они нуждаются в существенном обновлении стандартов и уже не могут оказывать людям качественные услуги. Работодатели не работают с такими негибкими структурами», – заявил Семин.

            Глава комиссии по территориальному развитию и местному самоуправлению Андрей Максимов назвал другую проблему.

            «Мы хронически не успеваем за скоростью развития всего вокруг в конкретном месте, в конкретном регионе», – сказал Максимов.

            Он привел в пример ситуацию, когда идет речь о строительстве дороги в том месте, откуда уже уехали люди, и по этой дороге уже будет некому ездить.

            «Когда мы развиваем территорию, нужно состыковать четыре регистра: потребности людей, создание рабочих мест, наличие кадров для инвестпроектов и наличие той среды, благодаря которой люди будут там оставаться, потому что иначе они просто уедут», – рассказал он.

            По его словам, помимо больших проектов, нужно ориентироваться на ту активность, которая идет снизу, развивая механизмы опоры на местные силы.

            Игорь Шпектор, председатель Комиссии по ЖКХ, строительству и дорогам, высказался в традиционно жесткой манере: по его словам, в Дагестане очень слабые управляющие компании и нет ни одного современного узла управления ни в одном городе. Накануне форума он провел общественные проверки в нескольких городах республики.

            Еще одна обозначенная им проблема – попадание сточных вод в Каспийское море. Очистные сооружения нуждаются в ремонте, отсутствует коллектор.

            По словам Игоря Шпектора, наведение порядка в этих сферах могло бы в том числе и помочь в решении вопроса с занятостью населения, так как это создаст много рабочих мест.

            После пленарной сессии Владимир Васильев и Валерий Фадеев пообщались с прессой.

            «Важно, чтобы наша совместная работа привела к конкретным результатам. Например, поднимался вопрос о работе такси – это федеральная проблема, и здесь она тоже есть. Вопрос строительства очистных сооружений – это проблема, которую не решить без федеральной поддержки. Нам нужно проработать ряд конкретных задач, которые мы будем помогать решать, вынося их на федеральный уровень», – сказал Фадеев.


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