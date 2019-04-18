Общественная палата в Дагестане обсудила выведение экономики из тени

В Дагестане начался форум Общественной палаты России «Сообщество», на котором собрались руководство региона, федеральные эксперты, представители бизнеса и некоммерческого сектора и активные граждане; обсуждалось выведение экономики из тени и сокращение социального разрыва.

Темой форума стала «Экономика труда. Рабочие места. Занятость». От Общественной палаты России в Махачкалу приехала делегация из 47 человек. Глава палаты Валерий Фадеев отметил, что это почти рекордная цифра, что говорит об огромном интересе к Северному Кавказу, сообщается на сайте ОПРФ.

Тему социального неравенства затронул глава республики Дагестан Владимир Васильев.

«Сегодня 3% населения России владеют всеми ресурсами страны. Эту ситуацию нужно брать под общественный контроль и уменьшать разрыв между сверхбогатыми и бедными», – сказал он.

Васильев рассказал, что, с одной стороны, в регионе среди населения много спонсоров, которые помогают строить школы, дороги, мечети и социальные объекты, а с другой стороны, здесь работал министр строительства, который обобрал людей и скрылся от уголовного преследования за границей.

По словам Васильева, регион полон талантливых предпринимателей, развивающих собственный бизнес, но не все они готовы выйти из тени.

«По-прежнему актуальны задачи борьбы с коррупцией и теневой экономикой», – сказал он, отметив, что это сможет помочь сократить социальный разрыв и диспропорцию в доходах.

Фадеев подчеркнул, что бизнес нужно обелять, но «не нужно махать шашкой», так как этот процесс должен происходить постепенно. В предпринимательскую деятельность вовлечены десятки тысяч людей, заметил он.

Он также затронул вопрос средней зарплаты в России, назвав официальную цифру Росстата – 38,9 тыс. рублей. Однако, по его словам, эта цифра оторвана от реальности во многих регионах, потому что высчитывается некорректно: если высчитывать этот же показатель не как среднее арифметическое, а по медиане, то она составит уже 28 тыс. рублей, а если вычесть доходы Москвы, доходы 3% сверхбогатых граждан России, то эта цифра упадет до 20 тыс.

«Росстат должен показывать именно эти данные», – заявил Валерий Фадеев. Он добавил, что и национальные проекты должны разрабатываться с учетом реальных цифр.

«Чем меньше мы будем бояться проблем, чем смелее мы будет их называть, тем больше шансов их решить», – заметил Фадеев. По его словам, в Дагестане чувствуется понимание того, что все проблемы решаемы.

«Надо вовлекать в решение этих проблем общественность, создавать оптимистичное пространство доверия между обществом, властью и бизнесом», – отметил он.

Председатель Общественной палаты Республики Дагестан Абдухалим Мачаев заявил, что общественность должна подключаться к реализации национальных проектов.

«Чтобы участвовать в этом активно, нужно искать точки соприкосновения, находить общественно-государственные подходы. Общественности не нужно нагонять страсти вокруг чиновников, так и чиновникам нужно понимать, что общественники часто не ради себя поднимают вопросы, и среди них есть много грамотных людей, которые могут реально помочь в решении проблемы», – сказал он.

Вячеслав Бочаров, первый заместитель Секретаря ОП РФ, Герой России, отметил, что в каких-то вопросах Дагестан опережает всю Россию.

«Мы только говорим о том, что было бы неплохо, если бы общественные палаты имели хотя бы право голоса при выборе тех людей, которые займут руководящие должности в государстве. А в республике Дагестан этот механизм уже заработал», – заметил Бочаров.

Глава комиссии ОП РФ по социальной политике, трудовым отношениям, взаимодействию с профсоюзами и поддержке ветеранов Наталья Починок продолжила разговор о теневой экономике.

«Что лучше – чтобы человек был без работы либо он хоть что-то делал, но получал, к сожалению, серую зарплату? Для меня как общественника лучше второе. Но без первого невозможно развивать социальную сферу, развивать рынок труда. Жесткой рукой правительства возможно обелить экономику и наладить социальную сферу, а благодаря цифровым технологиям можно дотянуться до тех семей, которые реально нуждаются в помощи», – сказала Починок.

Наталья Починок считает, что одним из способов решения проблемы занятости в Дагестане могло бы стать развитие социального предпринимательства, которое пока в республике находится на стадии становления.

«Однако уже есть успешные практики, есть проекты, их просто нужно развить и распространить», – заметила она.

Продолжая тему преодоления социального неравенства, зампредседателя Комиссии по развитию экономики, предпринимательства, сферы услуг и потребительского рынка Илья Семин отметил, что ОП России была одной из первых организаций, которая стала говорить о более справедливой системе налогообложения.

«Введение прогрессивной шкалы пока не обсуждается, но разговоры о том, чтобы обнулить НДФЛ для граждан, которые получают меньше прожиточного минимума, уже идут», – сказал он.

Илья Семин отметил, что в стране есть серьезная проблема со службами занятости.

«Они нуждаются в существенном обновлении стандартов и уже не могут оказывать людям качественные услуги. Работодатели не работают с такими негибкими структурами», – заявил Семин.

Глава комиссии по территориальному развитию и местному самоуправлению Андрей Максимов назвал другую проблему.

«Мы хронически не успеваем за скоростью развития всего вокруг в конкретном месте, в конкретном регионе», – сказал Максимов.

Он привел в пример ситуацию, когда идет речь о строительстве дороги в том месте, откуда уже уехали люди, и по этой дороге уже будет некому ездить.

«Когда мы развиваем территорию, нужно состыковать четыре регистра: потребности людей, создание рабочих мест, наличие кадров для инвестпроектов и наличие той среды, благодаря которой люди будут там оставаться, потому что иначе они просто уедут», – рассказал он.

По его словам, помимо больших проектов, нужно ориентироваться на ту активность, которая идет снизу, развивая механизмы опоры на местные силы.

Игорь Шпектор, председатель Комиссии по ЖКХ, строительству и дорогам, высказался в традиционно жесткой манере: по его словам, в Дагестане очень слабые управляющие компании и нет ни одного современного узла управления ни в одном городе. Накануне форума он провел общественные проверки в нескольких городах республики.

Еще одна обозначенная им проблема – попадание сточных вод в Каспийское море. Очистные сооружения нуждаются в ремонте, отсутствует коллектор.

По словам Игоря Шпектора, наведение порядка в этих сферах могло бы в том числе и помочь в решении вопроса с занятостью населения, так как это создаст много рабочих мест.

После пленарной сессии Владимир Васильев и Валерий Фадеев пообщались с прессой.

«Важно, чтобы наша совместная работа привела к конкретным результатам. Например, поднимался вопрос о работе такси – это федеральная проблема, и здесь она тоже есть. Вопрос строительства очистных сооружений – это проблема, которую не решить без федеральной поддержки. Нам нужно проработать ряд конкретных задач, которые мы будем помогать решать, вынося их на федеральный уровень», – сказал Фадеев.