Юлия Тимошенко посмеялась над просьбой Порошенко проголосовать за него

Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко опубликовала в соцсетях шуточный пост с реакцией на просьбу Петра Порошенко проголосовать за него.

«Твое лицо, когда берешь телефон, а там робот голосом Порошенко зовет голосовать за него», – подписала фото Тимошенко на странице в Facebook.

Ранее Тимошенко уже шутила над Порошенко, тогда речь шла об анализах. Она также назвала победу Владимира Зеленского объективной реальностью, призвав украинцев «думать, как жить с этим дальше».

Напомним, второй тур президентских выборов на Украине назначен на 21 апреля.

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