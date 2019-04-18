В Москве пациентке провели уникальную операцию с титановым имплантом

В клинике травматологии, ортопедии и патологии суставов первого МГМУ им. И.М. Сеченова провели уникальную операцию, пациентке заместили крупный дефект передних отделов таза, который образовался после операции по онкологии.

Женщине установили титановую деталь, которая была напечатана на 3D-принтере, передает РИА «Новости». Операция прошла под руководством директора клиники травматологии, ортопедии и патологии суставов Сеченовского университета Алексея Лычагина.

Лечение этой пациентки прошло в два этапа. Первая операция была сделана в клинике колопроктологии и малоинвазивной хирургии Сеченовского университета по поводу обширной рецидивной опухоли, врастающей в лобковую кость.

Было понятно, что традиционные способы остеосинтеза в этой ситуации не состоятельны. Благодаря сотрудничеству двух клиник было найдено неизвестное ранее решение – уникальная реконструкция с помощью импланта, сделанного на 3D-принтере. Спустя семь недель, прошел второй этап – восстановление целостности тазового кольца.

«Такую операцию никто еще не делал. Ее уникальность заключается в обширности дефекта между костями. Никто ранее не резецировал кость так обширно и не восстанавливал целость тазового кольца», – отметил директор клиники колопроктологии и малоинвазивной хирургии Сеченовского университета Петр Царьков.

По его словам, эта операция предназначена для очень узкой группы людей. Раньше такие пациенты были обречены на мучительную смерть как раз из-за того, что хирурги боялись выполнять столь обширную резекцию кости, потому что не знали, как восстановить тазовое кольцо.

«Для этой небольшой группы людей сегодня найден путь не только облегчения страданий, выполнение такого рода операций сопровождается выздоровлением приблизительно половины больных. Это много для рецидивных онкологических форм образования, и мы, конечно же, должны использовать эти шансы», – подчеркнул Царьков.

Как отметил Алексей Лычагин, операция прошла хорошо.

«Задачи, которые мы перед собой ставили, нам удалось реализовать. Если послеоперационный период будет протекать гладко, то через пару-тройку дней мы пациентку поставим на костыли и будем дальше продолжать реабилитационные предприятия. Надеемся, что она будет ходить без дополнительной опоры. Думаю, все будет хорошо», – заключил он.