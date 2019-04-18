Согласно ожиданиям, рост ВВП России замедлился в первом квартале до 0,8% с 2,7% в четвертом квартале 2018 года, следует из доклада Минэкономразвития «Картина деловой активности. Апрель 2019 года».

«Рост ВВП в первом квартале ожидаемо замедлился до 0,8% год к году (оценка Минэкономразвития России), однако оказался несколько выше ожиданий», – цитирует РИА «Новости» документ.

При этом ВВП России замедлился с 1,4% в феврале до 0,6% в марте, передает ТАСС. Таким образом Минэкономразвития несколько ухудшило оценки по росту ВВП за январь (ранее 0,7%) и февраль (ранее 1,5%).

В ведомстве отметили, что в связи с ускорением инфляции и нормализацией внутригодовой динамики номинальных зарплат отмечается замедление роста зарплат в первом квартале.

Напомним, согласно прогнозу Всемирного банка, рост ВВП России в 2019 году составит 1,4%, в 2020-2021 годах – 1,8%.