Минск направил Москве ответные предложения по интеграции

Минск направил Москве ответные предложения по дальнейшей интеграции двух стран, сейчас они рассматриваются правительственными структурами, заявил министр иностранных дел республики Владимир Макей.

«(Премьер России Дмитрий) Медведев сказал, что (Минску) направлены предложения по дальнейшей интеграции. Но Дмитрий Анатольевич, возможно, не в курсе, что мы уже давно направили наши ответные предложения. Наши предложения, я так понимаю, находятся на рассмотрении в Москве у соответствующих правительственных структур», – передает слова Макея РИА «Новости».

Он предположил, что после изучения предложений рабочая группа приступит к более активной реализации концепции углубления интеграции. Содержание ответных предложений министр отказался раскрывать, заявив, что они «охватывают все сферы» сотрудничества России и Белоруссии.

Ранее Медведев сообщил, что Москва передала Минску предложения по дальнейшей интеграции.

На прошлой неделе глава МИД России Сергей Лавров заявил, что сотрудничество Москвы и Минска отвечает интересам народов двух стран.