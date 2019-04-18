Появился новый способ мошенничества с крупными купюрами

Житель Москвы рассказал о новом способе мошенничества с фальсифицированными купюрами крупного номинала; «заработать» на обычной бумаге мошенники предлагают через массовую рассылку в популярных мессенджерах.

Москвич Сергей рассказал изданию «Ридус», что предложение заработать на поддельных купюрах поступило ему прямо в популярном мессенджере WhatsApp. Незнакомый номер добавил его в закрытую группу и предложил приобрести «поддельные деньги для банкоматов, 5000/500 рублей». К просмотру предлагались видеообзоры, опубликованные на сайте мошенников.

Сергей рассказал, что вышел из группы, однако несколько дней спустя ситуация повторилась, и он вновь получил «письмо счастья».

Мужчина несколько раз обращался в полицию, однако ни одно из его обращений не возымело должного эффекта. «Звоню в «112», спрашивают: «Заявление будете писать?» Нужно будет куда-то ехать. Я говорю, что тогда не буду. После третьего сообщения я все-таки решил написать и снова позвонил в «112». Вчера мне перезванивает участковый и говорит, что у него есть дела поважнее и вообще, он взрослый человек, а занимается какой-то ерундой», – рассказал Сергей.

По указанному мошенниками адресу сайта антивирус сразу же распознает наличие потенциально опасных программ. Первым из возможных мотивов злоумышленников может быть как раз кража хранящихся на компьютере персональных данных.

На сайте размещено множество видео, на которых облаченные в перчатки руки демонстрируют «проходимость» «товара» сквозь детектор валют.

Завершается страница информацией по поводу оплаты покупки. Продавец заявляет, что не вступает в контакт с покупателем, общаясь исключительно через интернет и принимая оплату в биткоинах. «Товар» обещают передать через «закладку», то есть тайник.

Отметим, что рискнувшие опробовать «отработанную схему» рискуют получить уголовный срок за «Изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг». Санкция статьи предусматривает от пяти до 15 лет лишения свободы.

Генеральный директор НИП «Информзащита» Сергей Шерстобитов рассказал изданию, что российские купюры имеют очень высокую степень защиты. Он отметил, что «парк банкоматов» очень быстро обновляется, а потому не стоит надеяться на то, что обмануть технику легко и просто.

«Следует помнить, что в банкоматы встроены видеокамеры, идентификация сейчас позволяет путем ограниченного количества переборов с большой вероятностью определить человека, который «скормил» в банкомат поддельные купюры», – предупредил Шерстобитов.

Ранее пользователи пожаловались на мошенничество в Сети в виде беспроигрышных лотерей и опросов за вознаграждение.